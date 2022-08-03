مستشفى الكرنك الدولى يكشف نجاحات قسم القلب فى تشخيص وعلاج الانسكاب البلوري

الأقصر – أحمد مرعى

قال لدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن الانسكاب البلوري (Empyema) هو أحد الأمراض التي تحدث نتيجة دخول هواء أو سوائل أو صديد إلى الغشاء البلوري، وهو من الأمراض التي يصعب تشخيصها نتيجة تشابه أعراض المرض مع بعض الأمراض الأخرى مثل حساسية الصدر، وتتمثل أهم أعراض الإصابة في ضيق وصعوبة في التنفس، وألم في الصدر خاصة عند التنفس العميق، إضافةً إلى الكحة والسعال.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى، لـ"اليوم السابع"، أنه في قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يتم تشخيص وعلاج الانسكاب البلوري الصديدي على يد نخبة متميزة من أساتذة الجامعة واستشاري وأخصائي جراحة القلب والصدر، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا، واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

وأوضح الدكتور خلف عمر، أنه إلى جانب الالتهاب الرئوي والتهاب الغشاء البلوري والدرن؛ هناك بعض الأمراض العضوية التي قد تتسبب في الإصابة بالانسكاب البلوري مثل:- (سوء التغذية الشديد ونقص البروتينات في الجسم - تليف الكبد - فشل الجانب الأيمن من القلب - الفشل الكلوي - أورام الرئة)، حيث يمكن الكشف بعيادة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة (1) ظهراً وحتى الساعة ( 8 ) مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.