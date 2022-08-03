مدينة المحلة تتسلم 11 قطعة أرض مخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه في اطار الإستعداد لمبادرة حياة كريمة و توفير قطع أراضي لإقامة المشروعات الخاصة بالمبادرة، قامت إدارة الأملاك برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى باستلام 11 قطعة أرض فضاء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية 10985 مترا، سيتم إدراجها لمشروعات النفع العام بمبادرة حياة كريمة.
مدينة المحلة تتسلم 11 قطعة أرض مخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمةالأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:16 م
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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