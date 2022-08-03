مدينة المحلة تتسلم 11 قطعة أرض مخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه في اطار الإستعداد لمبادرة حياة كريمة و توفير قطع أراضي لإقامة المشروعات الخاصة بالمبادرة، قامت إدارة الأملاك برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى باستلام 11 قطعة أرض فضاء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية 10985 مترا، سيتم إدراجها لمشروعات النفع العام بمبادرة حياة كريمة.