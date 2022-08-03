اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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مدينة المحلة تتسلم 11 قطعة أرض مخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:16 م
مدينة المحلة تتسلم 11 قطعة أرض مخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه في اطار الإستعداد لمبادرة حياة كريمة و توفير قطع أراضي لإقامة المشروعات الخاصة بالمبادرة، قامت إدارة الأملاك برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى باستلام  11 قطعة أرض فضاء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية 10985 مترا، سيتم إدراجها لمشروعات النفع العام بمبادرة حياة كريمة.
 
 

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