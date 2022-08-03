اليوم السابع
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مخزن سلاح متحرك.. ضبط 6 بنادق و74 فرد خرطوش داخل سيارة بالإسكندرية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:56 ص
مخزن سلاح متحرك.. ضبط 6 بنادق و74 فرد خرطوش داخل سيارة بالإسكندرية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما ("6 بندقية خرطوش – 74 فرد خرطوش " مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها " – كمية من مخدر الأفيون– مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، فتم حبس المتهمين.

 


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