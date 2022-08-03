محافظ مطروح يناقش موقف إنشاء مدارس التعليم المجتمعى بالمناطق النائية والبعيدة

فريق المحافظات

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الأربعاء، جهود مؤسسة مصر الخير في الإسراع في انشاء مدارس التعليم المجتمعى بالمناطق النائية والبعيدة بمطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والدكتورة نهاد مجدى رئيس القطاع التعليمى بمؤسسة مصر الخير وايمن ابو غالي مدير المكتب التنفيذى للمؤسسة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.



تناول الاجتماع جهود التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية لخدمة اهالى القرى والتجمعات الصحراوية البعيدة مع اهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس البعيدة المستهدفة كطاقة متجددة.

كما تم مناقشة جهود رصد الاحتياجات التعليمية ببعض المناطق بمطروح والوقوف على عدد 11 منطقة بعيدة وعدد الاطفال المستهدف تعليمها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ،وتم عمل الإحداثيات للأراضى المقترح إقامة المدارس المجتمعية بها ببرانى والضبعة والنجيلة ومرسي مطروح، بالتعاون مع الاهالي ومشاركة القيادات المجتمعية في التبرع بالمساحات التى سيتم تخصيصها والبدء في الإنشاء تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مع مبادرة حياة كريمة لعدم الأزدواج بين المناطق المستهدفة ومشروعات مبادرة حياة كريمة.

كما تم متابعة تطوير مدرسة النور بقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح كمدرسة تعليم اساسى مع تذليل كافة العقبات.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بمطروح وشركة الكهرباء ومجلس المدينة لسرعة المرور على المدارس المجتمعية المستهدفة لمراجعة توصيل وتوافر المرافق بها خاصة الكهرباء وتوافر الاتصالات

كذلك تم مناقشة جهود تيسير دفع رواتب الميسرات والميسرين بالمدارس المجتمعية قبل موعدها بوقت كافى



كما اكد محافظ مطروح على أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون أهالى المجتمعات المحلية المستهدفة في التعاون مع جهود المدارس المجتمعية لتعليم أبنائهم وازالة اى عقبات، كذلك وجه لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق لانتظام حركة اتوبيسات معلمى المدارس المجتمعية لبراني والنجيله طبقا لمواعيد الدراسة.



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)



