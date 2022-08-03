محافظ مطروح يشدد على تكثيف أعمال التفتيش على المطاعم والمحلات التجارية

مطروح - فريق محافظات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف أعمال التفتيش مع المتابعة المستمرة والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية بها، حفاظاً على صحة المواطنين وزائري المحافظة خاصة مع الإقبال الكبير الذى تشهده المحافظة خلال موسم الصيف.

وواصلت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق أعمالها بالمرور على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من سلامة المعروض، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين مخالفات لعدم النظافة، وعدم استكمال الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتوجيه 5 إنذارات سلامة وصحة مهنية وعقود عمل، كما تم ضبط وتحريز 23 كيلو جمبرى وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما استمرت جهود مديرية التموين بالتعاون ومباحث التموين في المرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات و إتخاذ اللازم حيالها قانونا حيث تم المرور على عدد من الأنشطة التموينية و خاصة المخابز البلدية للتأكد من إنتظام سير العمل بها و جودة رغيف الخبز المنتج منها و المقدم للمواطنين حيث تم ضبط 9 مخالفات، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على العام للنظر والتصرف.

وشدد محافظ مطروح باستمرار تكثيف أعمال اللجان والمرور على المنشآت والأسواق والمحلات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم والاسماك المعروضة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المحافظة.