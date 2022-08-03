اليوم السابع
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استجابة للأهالى..

محافظ كفر الشيخ يوافق على النزول بتنسيق القبول فى الثانوى العام لـ235 درجة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:41 م
محافظ كفر الشيخ يوافق على النزول بتنسيق القبول فى الثانوى العام لـ235 درجة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام لـ 235 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص، والثانوي المنازل 140 درجة، استجابة لأولياء الأمور والطلاب، ليتم استيعاب 27 ألف و280 طالبا وطالبة بالثانوية العامة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تلقى العديد من الطلبات والمناشدات للنزول بدرجات القبول بالثانوي العام، وحرصا على رغبة أولياء أمور الطلاب والطلاب، استجاب لهم، إضافة لتوجيه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد الفصول بالإدارات التعليمية، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 20 ألف و352 طالب وطالبه، فرأى محافظ كفر الشيخ، أنه لا مانع من استيعاب حوالي 7 آلاف طالب أخرين.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الطلاب الذين أتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناء على رغبتهم.


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