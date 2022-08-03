محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة لمدير الأمن مثمنا دور رجال الشرطة فى حفظ الأمن

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء معتز البهنساوي رئيس فرع المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء أحمد الخشاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، التهنئة للواء خالد عبدالسلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشي ، بمناسبة توليه منصبه الجديد، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة التي أصدرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه يتمنى التوفيق والنجاح للواء خالد عبد السلام مدير الأمن، داعيا الله أن يمن الله علي مصرنا الأمن والأمان وأن يتحقق الاستقرار والطمأنينة في شوارع مصر ، مثمناً دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ونشر الأمان ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في ربوع مصر هذا فضلاً عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما في تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.



وأكد محافظ كفر الشيخ على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة كفر الشيخ.

وأعرب اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير لمحافظ كفر الشيخ ومرافقيه على تهنئتهم الكريمة مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، مؤكداً علىً التصدي الحاسم لكافة أشكال الخروج على القانون.



تهنئة مدير الامن



الحضور اثناء تقديم التهنئة



جانب من الحضور