محافظ كفر الشيخ يعتمد مخططات تفصيلية لـ18 قرية بـ5 مراكز

كفر الشيخ محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمراكز كفر الشيخ وسيدى سالم وبلطيم والرياض وقلين.

وتمكنت فرق العمل المشكلة بقرار المحافظة والمكونة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية من تدقيق استخدامات الأراضى وشبكة الطرق وتحديث الكتلة السكنية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتمت الموافقة بمعرفة لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى، وذلك فى إطار خطة المحافظة فى تحديث المخططات التفصيلية وتحويلها من العمل الورقى لصيغة رقمية حفاظا على البيانات والمعلومات، وتماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وجار تحديث باقى قرى المحافظة تباعاً، بتوجيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلي لقريتي "كفر المشايخ والمنشأة الصغرى" بمركز قلين، وتحديث المخطط التفصيلي لقرى" كفر دفرية، محلة موسى، النطاف، روينة، رزقة أماي،المشارقة، بطيطة، متبول" بمركز كفر الشيخ.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخططات التفصيلية لقرى" الورق، كفر تيده، الحدادي"، بمركز سيدي سالم، وقرى "الساحل البحري، والعياش، وحماد" بمركز بلطيم، وفريتي" العمدان، والوزارية" بمركز الرياض.