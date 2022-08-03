محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة "فايز فاروق" عقب استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدته

كفر الشيخ محمد سليمان

اطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ خلال اتصال تليفوني على حالة فايز فاروق حلمي، رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية بالإدارة الصحية بقلين، والذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمناشدته، والتي عرضتها عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد، وأوفد محافظ كفر الشيخ، مندوبا للتواصل معه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص سيارة إسعاف لنقله مع مرافق، صباح اليوم، إلى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالقاهرة، لبدء رحلة العلاج، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستجيب دائما للمناشدات، ويتم تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، إضافة للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبر السنوات الماضية لعلاج ملايين الحالات ، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

وعبر فايز فاروق حلمي، الشهير بـ " هاني سعفان"، عن سعادته الكبيرة باستجابة الرئيس له، فقد أدخل السعادة على قلبه المهموم بأوجاعه طوال 30 سنه، كاملة، مؤكداً أنه اكتشف إصابته بالحمى الروماتيزمية، وكان سنه تجاوز العشرين عاما، وهو ما يمنعه من الحصول على الحقنة، وقبل 5 أعوام اكتشف أنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتضعف مع مرور الوقت، وإذا وصلت لنسبة معينة لن يتمكن من إجراء عملية جراحية.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يمشي خطوتين، أو يصعد السلم إلا وأن يركب الجهاز لتفادي تعرضه لأزمة صحية، موضحا أن تكلفة العملية الجراحية تصل لربع مليون جنيه، ولا يقدر على تحملها نظرًا لأنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.