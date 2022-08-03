محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري لبحث موقف مشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات.
حضر الاجتماع كذلك ممثلو دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية ".
تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث ناقش الاجتماع آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروعات قرية " أم دومة " بمركز طما، والاستعداد لتغيير خطوط المياه الاسبستوس بالقرية، بأطوال 7 كيلومتر .
كما ناقش الاجتماع موقف استلام وحدات الإسعاف التي تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، والتنسيق في هذا الشأن بين الجهات المنفذة، وهيئة الإسعاف المصرية؛ لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستلام الوحدات.
واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية .
وعلى هامش الاجتماع كرم محافظ سوهاج عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وهم " علاء القاضي مدير متحف سوهاج القومي، ومحمد قنديل عضو مجلس أمناء بيت العائلة، وهمت عبد الحميد عضو منظومة التقنين بالمحافظة، وبهاء عبد الكريم نائب مدير وحدة المتغيرات المكانية، وأمين شرطة محمد جابر علي حرس السيد الوزير المحافظ، ورمضان منصور عضو إدارة الأمن بالمحافظة، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية .
كما حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.
ناقش الاجتماع سبل الحد من الحوادث المرورية بطريق جهينة الصحراوي الغربي، ووجه المحافظ بوضع تصور سريع للمشكلة، واتخاذ إجراءات عاجلة بوضع علامات ضوئية ولوحات إرشادية مرورية بالطريق، كما ناقش الاجتماع عدد من الطلبات العامة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، حيث تم مناقشة طلب تغيير خطوط المياه بقرى " السمطا، وأولاد عليو، والحرجة" بمركز البلينا، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
كما وجه المحافظ شركة الكهرباء بالعمل على دعم الشبكة وتغيير المحولات الكهربائية بقرى " الحرجة، و أولاد عليو، والسمطا، والساحل، و الغنيمية" بمركز البلينا، نظرا للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
ناقش الاجتماع كذلك موقف صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا بسوهاج، وسبل التيسير على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن قرار رئيس الجمهورية بإضافة مليون مستفيد جديد من معاش " تكافل وكرامة " سوف يساهم في القضاء على قائمة الانتظار بالمحافظة، وإضافة 150 ألف أسرة جديدة بسوهاج، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتم صرفها للمستفيدين بسوهاج سنويا تبلغ أكثر من 138 مليون جنيه شهريا، بإجمالي مليار و656 مليون جنيه و 552 ألف جنيه سنويا، وهو من أعلى قيمة دعم نقدي تقدمها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة موقف " المدارس، والأجنحة، والتوسعات، ومدارس التعليم المجتمعي، و قرارات التخصيص، وعمليات الإحلال والتجديد، وإنشاء المدارس" بنطاق مركز جهينة، وكذا موقف المدارس المؤجرة بنطاق المحافظة، حيث وجه محافظ سوهاج بتشكيل لجنة من "مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة" ؛ لحصر جميع المدارس المؤجرة، والموقف الراهن لها، وإعداد تقرير مفصل بها .
وكلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لحصر جميع نقاط الإطفاء الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى إنشاء نقاط جديدة.
المحافظ واجتماع القيادات التنفيذية
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