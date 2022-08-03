محافظ سوهاج: توريد أكثر من 110 آلاف طن قمح للصوامع حتى الآن

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 110 آلاف و846 طنا و993 كيلو من القمح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس الجاري .

ووجه " الفقي " باستمرار التنسيق بين مديريات " التموين، والزراعة، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة؛ لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الموضوعة للتوريد.