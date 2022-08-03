اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:12 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لبحث آليات استكمال مبنى إدارة المرور بشطا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:40 م
محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لبحث آليات استكمال مبنى إدارة المرور بشطا محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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بحثت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،آليات استكمال أعمال انشاء مبنى إدارة المرور بمنطقة شطا ، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و العميد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط و م.عاطف زهران مدير مديرية الاسكان،  ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
 
واطلعت " الدكتورة منال عوض " خلال الاجتماع على الوضع الحالى للمبنى ، والموقف  التنفيذى ،  كما تم استعراض كافة الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها منذ تسليم قطعة الأرض المخصصة للمشروع والتى تبلغ مساحتها 16250م2 لمديرية الاسكان لتنفيذ الأعمال الإنشائية.
 
هذا وقد أصدرت " المحافظ " تعليمات مشددة بإزالة جميع المعوقات التى تعرقل عملية استكمال المبنى المُقام على مساحة 750 م٢ والاسراع بمعدلات التنفيذ،  موجهة بتشكيل لجنة تضم مهندسين من الوحدة المحلية و مديرية الاسكان لحصر الاحتياجات الخاصة بالمبنى للانتهاء من كافة الأعمال به ، كما أكدت أنه سيتم وضع خطة لإنشاء المبانى الأخرى بالقطعة المخصصة و ذلك بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الخاصة بتلك المنشآت.
 
 
 

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