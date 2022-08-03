محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لبحث آليات استكمال مبنى إدارة المرور بشطا

دمياط معتز الشربينى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،آليات استكمال أعمال انشاء مبنى إدارة المرور بمنطقة شطا ، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و العميد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط و م.عاطف زهران مدير مديرية الاسكان، ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطلعت " الدكتورة منال عوض " خلال الاجتماع على الوضع الحالى للمبنى ، والموقف التنفيذى ، كما تم استعراض كافة الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها منذ تسليم قطعة الأرض المخصصة للمشروع والتى تبلغ مساحتها 16250م2 لمديرية الاسكان لتنفيذ الأعمال الإنشائية.

هذا وقد أصدرت " المحافظ " تعليمات مشددة بإزالة جميع المعوقات التى تعرقل عملية استكمال المبنى المُقام على مساحة 750 م٢ والاسراع بمعدلات التنفيذ، موجهة بتشكيل لجنة تضم مهندسين من الوحدة المحلية و مديرية الاسكان لحصر الاحتياجات الخاصة بالمبنى للانتهاء من كافة الأعمال به ، كما أكدت أنه سيتم وضع خطة لإنشاء المبانى الأخرى بالقطعة المخصصة و ذلك بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الخاصة بتلك المنشآت.