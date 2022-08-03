محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع محور الفشن الحر على النيل

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمركز الفشن،تفقد خلالها مستجدات وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل،وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



حيث عقد المحافظ اجتماعا مع القائمين على تنفيذ المشروع، للوقوف على الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة،حيث طالب المحافظ مسؤولى المشروع بالتواصل الدائم مع المحافظة في هذا الشأن ،مؤكداً على متابعته المستمرة من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال في المشروع ، خاصة فيما يتعلق بتعديل مسارات خطوط الجهد العالي وأعمال تغطية الترع والمصارف الواقعة بنطاق الأعمال وغيرها من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة في هذا الجانب.



واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ ونسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى الجاري تنفيذها من المشروع بطول 8.5 كم في المسافة من كوبري الصحراوي الشرقي إلى كوبري الزراعي الغربي،والتي وصلت إلى 40% "مرحلة أولى" والتي تشمل أعمال القواعد الخرسانية بالمجرى المائي والأعمدة والشدات المعدنية والخشبية والأعمال الصناعية،حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 قاعدة خرسانية بالمجرى المائي وجار العمل في القاعدة الأخيرة،فضلاً عن الانتهاء من جميع الخوازيق، فيما تم معاينة إنشاء عدد3 كباري بواقع 2 شرق النيل وواحد في الغرب ضمن الاعمال الصناعية ، في حين يجرى العمل حالياً بقواعد الجانب الشرقي باتجاه الطريق الصحراوي الشرقى.



وأكد المحافظ على أهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالاً ومحور بنى مزار جنوباً، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.



تجدر الإشارة إلى مشروع محور الفشن"واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي" وتشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل،حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي) ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.









جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



