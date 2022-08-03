محافظ الوادى الجديد وممثل "الفاو" يتفقدان مشروع المدارس الحقلية بقرية ناصر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتجارب الناجحة لزراعة محاصيل الفول السوداني وعلف البونيكام والخضروات بقرى ناصر الثورة، ضمن أنشطة المدارس الحقلية التابعة لمشروع الإدارة المستدامة بالتعاون مع منظومة الأغذية والزراعة ( الفاو) ومركز بحوث الصحراء . جاء ذلك خلال تفقده للمشروع يرافقه وفد رفيع المستوى من المنظمة والمركز.

كما حرص الزملوط على لقاء المزارعين المستفيدين من المشروع، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتشجيع صغار المزارعين على زراعة شتلات الخضروات مع منح مزايا لهم تشمل إعفاء من القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، وتوفير منفذ بيع لطرح الإنتاج للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير سلالات من الإنتاج الداجني لسيدات القرية بعد تدريبهن بحقول الدواجن التابعة للمشروع،

وتفقد المحافظ مشروع مزرعة المورينجا بالقرية، وذلك لبحث التعاون للتوسع في زراعتها بالمحافظة بعد نجاح التجربة التي تم تنفيذها برفقة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) والدكتور عبد الله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والوفد المرافق.