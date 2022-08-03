اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:27 م
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محافظ القاهرة يجتمع مع إدارة أصول وأملاك الدولة لحل المشاكل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:29 م
محافظ القاهرة يجتمع مع إدارة أصول وأملاك الدولة لحل المشاكل جانب من الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له ، ونواب المحافظ للمناطق الأربعة و السكرتير العام،  والسكرتير العام المساعد،  وعدد من رؤساء الأحياء.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها وتعظيم العائد من الاستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستوفر كافة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ المشروع كما سيتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية التى تمتلك أصول للدولة على أرض محافظة القاهرة لإجراء حصر متكامل . 
ووجه محافظ القاهرة بتكثيف الجهود لإنهاء كافة الأعمال فى أقرب وقت، موجها بتشكيل مجموعات العمل بالتنسيق بين جميع الجهات والعمل بالتوازى .
 
 وأكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات أن منظومة العمل ستتيح قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بمحافظة القاهرة بكافة الجهات التابعة لها ،وسيتم وضع آليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة ، مشيرا إلى أن المشروع يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تتمتع بالشفافية وتطبق الحوكمة حيث أن المشروع يقوم على عمل رقم قومى لكل أصل من أصول الدولة يتضمن كل التفاصيل المتعلقة به .
 
 

املاك الدولة

القاهرة

محافظ القاهرة

اصول الدولة



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