محافظ الغربية يزور الأولى على الثانوية الأزهرية بمنزلها لتهنئتها بالتفوق

الغربية مصطفى عادل

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوى، ابنة مدينة سمنود، فى منزلها، لتهنئتها عقب حصولها على المركز الأول على الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي مكفوفين، وذلك بحضور الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية.

وخلال الزيارة أعرب المحافظ عن سعادته الدائمة بحصول أبناء الغربية على المراكز المتقدمة كل عام في مختلف الشهادات، مؤكدا على فخره واعتزازه بحصول الطالبة ريم على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن الشعبة الأدبية هذا العام، متمنياً لها دوام التقدم والرقي والتفوق، موجهاً لها الدعوة لحضور الحفل السنوي للمتفوقين في نهاية الشهر الجاري.

ويذكر أن المحافظ قد حرص منذ إعلان النتيجة على إجراء مكالمة تليفونية مع الطالبة فور إعلان الأزهر عن أسماء الطلبة الأوائل وتصدر الطالبة ريم قائمة الأوائل بمجموع 617 درجة بنسبة 97,94% ورافق المحافظ خلال الزيارة رضا على قويطة رئيس مركز ومدينة، والشيخ سمير هلال مدير إدارة سمنود التعليمية الأزهرية.