محافظ الغربية يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى 5 قرى بمركز زفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة، نسب نهو الأعمال من مواقع عمل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، رافقه خلالها د نجوى العشيري السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث شملت الجولة تفقد عدد من مشروعات المبادرة داخل قرى (نهطاي، كفر سنبو، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، عزبة الست جلفدان).

بدأت الجولة بقرية نهطاي، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء السوق والموقف النموذجين حيث تشهد القرية أعمال إنشاء أول سوق حضاري وموقف نموذجي من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، كما قام المحافظ بالاطمئنان على معدل تنفيذ الأعمال الجارية لإنشاء كورنيش العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وتفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية لإنشاء حديقة نهطاى العامة، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية بتكلفة 3.5 ملايين جنيه ونقطة شرطة نهطاي، إلى جانب أعمال بناء مركز تنمية الأسرة، ومتابعة الأعمال في موقع بناء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى بتكلفة مالية قدرها 22 مليون .

واختتم رحمي جولته في نهطاي بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب نهطاي بتكلفة مالية 6,4 ملايين إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة وأعمال تبطين ترعه العطف اتجاه حنون.

وفي قرية كفر سنبو تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي والتي يتم إنشاؤها بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 15 ألف مواطن.

وفي الإطار ذاته تفقد رحمي الأعمال الجارية في محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية سنبو الكبرى لخدمة أكثر من 12 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة قدرها 5.4 ملايين جنيه، والمجمع الخدمي بقرية سنبو الكبرى، واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الست جولفدان التابعة للوحدة المحلية بالغريب.

وأكد رحمي خلال جولته أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة من أجل توفير حياة أفضل لأهالينا بزفتى مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة أهالينا بقرى مركز زفتى.