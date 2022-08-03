محافظ الشرقية: الأزهر منظومة تعليمية رائدة تسهم بفاعلية فى تحقيق السلام والوسطية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر مشيخة الأزهر في حضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل التعاون في الملفات ذات الصلة.

وخلال اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه الكامل لمحافظة الشرقية والذي يأتي في إطار رسالة الأزهر السامية باعتبارها مؤسسة دينية وتعليمية تنشر تعاليمها ليس في مصر فقط ولكن للعالم أجمع، وتدعو للتسامح الإنسانى، واحترام الآخر ونشر الوسطية والاعتدال فى شتى مناحى الحياة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا رعاية الفئات الأكثر احتياجاً بمصر والعالم الإسلامي.

ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الدعم المتكامل الذي يقدمه للمحافظة في شتي المجالات، ودور الأزهر الشريف التنموي داخل محافظة الشرقية، وإتاحة مقراته المختلفة لإجراء عملية التدريب والتطوير، قائلاً: "الأزهر الشريف هو أحد أهم مؤسسات الدولة المصرية وأحد عناصر قوتها الناعمة في العالمين العربي والإسلامي"، مشيراً إلى أن دور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، لا يقتصر على نشر القيم الدينية وتعاليم الإسلام السمحة، إنما تخطى ذلك لكونه منظومة إسلامية تعليمية رائدة عالمياً تُسهم بفاعلية في تحقيق السلام والوسطية"، فضلاً عن دوره المحورى الكبير فى كل ما يجرى على الساحة سواء مكافحة التطرف أو الدفاع عن ثوابت الإسلام وقيمه الراسخة وحماية الديانات الأخرى.

وأوضح محافظ الشرقية أن انطلاق فعاليات اللقاء الحواري الأول لبيت العائلة المصرية والذي شهدته المحافظة في الأيام القليله الماضية ما هو إلا تأكيد على قوة الروابط بين مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى له اهتماماً خاصاً منذ نشأته لحفظ القيم العليا الإسلاميه والمسيحية ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن مصر بمسلميها ومسيحييها كانوا ولا يزالوا لُحمة واحده مجتمعين على حب الوطن وحمايه أراضيه وتنميته والنهوض بمؤسساته والحفاظ علي مقدراته.

كما أشاد محافظ الشرقية بدور بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف وما يقدمه من دعم للمواطنين بمحافظة الشرقية بهدف مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين ورفع المعاناة عن غير القادرين الذين يجدون صعوبة فى تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها وتدبير شؤون حياتهم من الخدمات، سعياً إلى مجتمع يسوده الطمأنينة والكرامة والحياة الكريمة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ الشرقيه شعار المحافظة لفضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر تقديراً لمجهوداته الفاعلة و الملموسة دينياً ومجتمعياً وفي شتي المجالات.

كما أعرب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر عن سعادته لزيارة محافظ الشرقيه له اليوم مثمناً ما يقوم به المحافظ من مجهودات على أرض المحافظة ، وقام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بإهداء المحافظ نسخة من كتاب الله ودرعاً تذكارياً للأزهر الشريف.