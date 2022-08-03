محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة منفلوط

كتب - أسامة عبد الحميد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد من المشروعات بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



رافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس محمد عادل مدير عام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ، والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندسين المنفذين والمشرفين على تنفيذ المشروعات بمركز منفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.



بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 9 مليون و200 ألف جنيه تقريباً للاطمئنان على معدلات ومراحل التنفيذ ، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و 2 علوى" واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع الذي يحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وذلك لخدمة أهالي القرية والتجمعات المجاورة تسهيلاً وتيسيراً لهم لإستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.



كما تفقد المحافظ والوفد المرافق له أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية"النموذج الزراعي 2" بقرية الحواتكة الكائن بجوار مجمع الخدمات ، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والذي يجري تنفيذه وفقاً للمخطط له بحيث يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي.



واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين وطلباتهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات وتقديمها بشكل لائق ومناسب للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية موجهاً رئيس المركز بدراسة وتذليل تلك الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في وضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين.



وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية لتذليل التحديات التي قد تواجه التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وتوجيهاته المستمرة بتلبية طلبات المواطنين وتوفير الخدمات المقدمة لهم مشدداً على ضرورة مراعاة المعايير والمواصفات الفنية مع الجودة في التنفيذ على أن يقوم رؤساء المراكز والوحدات المحلية والقروية بتكثيف المتابعة المستمرة والميدانية لهذه المشروعات خاصة وأن المحافظة تشهد إنشاء وتنفيذ 35 مجمع خدمات على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية تعدت 384 مليون جنيه



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و 894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.





تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (1)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (2)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (3)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (4)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (5)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (6)



تفقد مجمع الخدمات بقرية الحواتكة بمركز منفلوط (7)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة التفقدية (1)



جانب من الجولة التفقدية (2)



جانب من الجولة التفقدية (3)



جانب من الجولة التفقدية (4)



جانب من الجولة التفقدية (5)



جانب من الجولة التفقدية (6)



جانب من الجولة التفقدية (7)



جانب من الجولة التفقدية (8)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (1)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (2)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (3)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (4)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (5)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (6)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (7)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (8)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات (9)



جانب من الجولة بمجمع الخدمات



