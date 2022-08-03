محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على دفع العمل للمشروعات الجارية والعديدة التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، مع تحقيق نسب إنجاز أكبر للإسراع بتنفيذها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بالإضافة إلى استبعاد المقاولين المتقاعسين وإسناد المشروعات للمشهود لهم بالتميز فى أعمال سابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان باللواء نهاد فاروق رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، في حضور نائب المحافظ أحمد شعبان، اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى يساهم الجهاز في تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية وتتضمن إنشاء 62 مجمع خدمى وزراعى، بجانب العديد من المشروعات الأخرى مثل إنشاء وتجديد مراكز الشباب والأندية ومكاتب البريد ، علاوة على الكبارى ضمن حياة كريمة.

وقال أشرف عطية: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمواجهة التحديات ، وإقتحام العقبات والمعوقات والتى من أبرزها بعد المسافات ، لأن أسوان محافظة طولية ، وأيضاً صعوبة التضاريس وطبيعة الأرض الصخرية ، فضلاً عن إختيار نوعية العمالة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات بإعطاء الأولوية للشباب الأسوانى للعمل فى هذه المشروعات والمشاركة فى هذه الملحمة الوطنية غير المسبوقة داخل 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع.

وطالب "عطية" بالإسراع فى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتى من بينها مشروع تطوير وتحديث وتوسعة كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، والذى سيحقق نقلة حضارية وسياحية لمدخل مدينة أسوان ليتكامل مع مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم بنفس الرؤية والشكل الجمالى.

ولفت إلى أهمية الإسراع أيضاً فى مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة ، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه ، وكذا مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه ، بالإضافة إلى غيرها من المشروعات الأخرى منها إنهاء مشكلة زيادة منسوب المياه الجوفية بنفق السد العالى شرق.



جانب من الاجتماع