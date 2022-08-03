محافظ أسوان يستمع لشكاوى ومطالب 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل واستمع لشكاوى ومطالب 30 مواطن ومواطنة بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمحليات.

وأعطى المحافظ، توجيهاته للمسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل وشكاوى المواطنين ، والعمل على التفاعل الإيجابى معها ، مضيفاً: نسعى جاهدين كتنفيذيين للوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية سواء التى يتم عرضها باللقاء الأسبوعى أو التى يتم الإستماع إليها من المواطنين أثناء الجولات الميدانية بالمراكز والمدن أو التى ترسل على الواتس آب الشخصى الخاص بالمحافظ أو على الصفحة الرسمية للمحافظة حيث يتم تكليف الأجهزة المختصة بسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل.

وأثناء اللقاء الجماهيرى كلف "عطية"، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة حل مشكلة الصرف الصحى بجوار مدرسة شوقى عابد الإعدادية بالسيل الريفى بنهاية الأسبوع القادم، مع قيام وكيل وزارة الصحة بالتعامل مع العديد من الحالات الإنسانية من خلال إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ووجه، مسئولى مبادرة " الناس لبعضهم " بتوفير أجهزة منزلية ومعمرة لعدد من الحالات، وصرف كراتين مواد غذائية ، فضلاً عن صرف إعانات مالية عاجلة أو من خلال مديرية التضامن الإجتماعى ضمن جهود مؤسسة التكافل الاجتماعى، مع الإسراع فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات ، بالإضافة إلى إعادة ترميم عدد من المنازل، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة بعض الحالات للتأكد من مدى استحقاقها لصرف أي مساعدات أو تعويضات مادية ، مع دراسة تخصيص بعض السويقات لعدد من الحالات مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية.



اللقاء الاسبوعى للمواطنين (1)



اللقاء الاسبوعى للمواطنين (4)



اللقاء الاسبوعى للمواطنين (3)