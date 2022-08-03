محافظة الجيزة تزيل 27 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضى الزراعية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدى لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود المراكز والمدن في إزالة 27 حاله تعدي علي املاك الدولة والاراضي الزراعية وبناء مخالف.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 300م فى المهد كما تم إزاله حالتين تعدي على الأراضي أملاك الدولة بالمدينة علي مساحه 600م وتم إزالتهم .

بالإضافه الي قيام مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات بناء مخالف شملت حاله تعدي عبارة عن صبه خرسانيه للدور الأول لعقار مخالف بقرية طهما علي مساحه 75 م الي جانب إزالة حالة تعدي ببناء صبه الدور الثالث على مساحه حوالي 120 م بقريه المتانيا كما تم إزالة حالة تعدي على أرض املاك دوله ولاية الرى على مساحة 50م بقرية برنشت.

وفي مركز الواحات البحرية تم إزالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بقرية القصر بمنطقة جبل حماد عبارة عن منشأت من بلوك الحجر الجيري و مسقوفة علي مساحة 180م2 .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة 8 تعديات علي الأراضي الزراعية ضمت حالتين بمساحة 500م بقريتي بهرمس واتريس و حالتين بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بقرية المنصورية على مساحة كلية 150 م وتم إزالتهم بالاضافه الى إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني سلامه بإجمالي مساحه 270م وحالتين بقرية ابو غالب بمساحه 320 م وام إزالتهم جميعها الي جانب إزالة حالة تعدى بقرية ابورجوان بمركز ومدينة البدرشين عبارة عن ثلاث غرف من البلوك وسور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة ثلاث حالات تعدي بالبناء رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية ضمت إزالة سقف دور مخالف بمساحه 60 م وإزالة دور مخالف بعقار بمساحة 50 م وحاله بناء دور مخالف بعقار وجميعهم بمنطقه عرب التل بطموه كما تم إزالة حاله بناء سقف الدور الثالث بعقار بمنيل شيحه خلف أرض العبودة بمساحة 60 م .

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط مواطن شرع في البناء المخالف لشده خشبيه علي ارض زراعيه بمساحه 300م وتم إزالة الشدة الخشبية كما تم إزالة شدة خشبية أخري لدور أول علي مساحة ٢٥٠م بناحية عرب القميعي بقرية الودي بالاضافه الى إزالة اسوار مقامه بالمخالفة علي مساحات تتراوح بين 100 الي 200 م منطقة عرب الحصار القبلية .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء