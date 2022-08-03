مجلس النواب الأمريكى: لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة تايوان تساي إنج ون أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- "إن الوفد الأمريكي جاء إلى تايوان؛ ليقول بشكل لا شك فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة"، مؤكدة أن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري ملتزم بأمن تايوان وحقها في الدفاع عن نفسها.

وأضافت أن تايبيه تتمتع دائما بالحرية والأمان ولن نتراجع عن ذلك، مشددة على ضرورة التضامن مع تايوان خلال الفترة الحالية وأكثر من أي وقت مضى، وأن الولايات المتحدة تريد أن يبقى الوضع في تايوان كما هو عليه الآن ولا تريد تغييرًا بالقوة.

ومن جانبها، قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون إن بلادها لن تتراجع في مواجهة التهديدات بعدما أعلنت الصين استعدادها لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي.

وكانت نانسي بيلوسي وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان في زيارة لدعم تاييه، رغم تهديدات بكين بالرد على الزيارة باعتبارها "استفزازية"، وقد استدعت الصين السفير الأمريكي لديها احتجاجا على "الزيارة " التي تقوم بها نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، بما في ذلك إطلاق نار حي بعيد المدى في مضيق تايوان.