مباحث المصنفات تضبط استوديو غير مرخص فى منطقة العمرانية بالجيزة

بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط استوديو بدون ترخيص يستخدم في تسجيل الأغاني الخاصة بأحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، وتم التحفظ على الأجهزة الخاصة بالاستوديو، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لقسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لاستوديو بدون ترخيص بمنطقة العمرانية.

بتوجيهات اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم تكليف العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، بمداهمة الاستوديو.

تم إعداد حملة أمنية ومداهمة مقر الاستوديو، وضبط أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئول عن الاستوديو، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.