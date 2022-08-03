اليوم السابع
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ماذا قال البابا تواضروس عن عمل سينمائى لحياة البابا شنودة الثالث؟

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:10 م
ماذا قال البابا تواضروس عن عمل سينمائى لحياة البابا شنودة الثالث؟ البابا شنودة الثالث
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 في تاريخ الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن جزءا كبيرًا من حب الرهبانية كان يرجع إلى البابا شنودة، فقد كان محباً للرهبنة التى شهدت فى عصره نمو وازدهاراً كبيراً.

وأكد قداسته خلال لقاءه مع قناة أكسترا نيوز أنه يرحب بإنتاج عمل سينمائى عن البابا شنودة، لأن صورته ما زالت حاضرة فى الأذهان، ومهما كانت قدرة ومهارة الممثل أو المخرج فلن تكون مثل وجوده الحاضر، لذلك ليس وقت هذا العمل الآن.

وولد البابا شنودة الثالث باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

البابا تواضروس الثانى

ميلاد البابا شنوده



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