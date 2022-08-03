لو مغترب.. اعرف شروط وأوراق التقديم للمدن الجامعية بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها، فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، وحتى يوم 31 أغسطس، على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، وكذلك السكن الفندقي (المدينة الجامعية بنها طلبة وطالبات).



وفى هذا السياق، أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماماً بأبنائها الطلاب المغتربين وتسعى لتقديم خدمات متميزة لهم وذات جودة عالية سواء فى السكن أو التغذية أو الأنشطة ووسائل الترفيه مما يترك أثراً في بناء شخصيتهم وتفوقهم دراسياً.



وفيما يلي نرصد الأعداد المحددة للقبول بالمدن الجامعية بجامعة بنها , الاشتراطات والأوراق التي يجب أن يقدمها الطالب المغترب:



- تقرر قبول 2080 طالب وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها.



- بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 2256 طالب وطالبة.



- تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى.



- التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامي سيكون خلال شهر أغسطس الجاري.



- بالنسبة للطلاب المستجدين يكون لمدة 10 أيام من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق على أن يتم اعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسى.



- شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها.



- من بين الشروط أيضا ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا وأن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى.



- وتضمنت الشروط ألا يكون الطالب قد وقعت عليه أية عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.



- كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين وحسن السير والسلوك أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.