لو تنسيقك طب الأقصر.. اعرف مكان مبنى الكلية الجديد وتفاصيله فى طيبة الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق فى تجهيز الكليات الجديدة لخدمة الطلبة في العام الدراسي المقبل 2022/2023، حيث تم مؤخراً إفتتاح المبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة شمال الأقصر والمقرر دخوله الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد، في خطوة جديدة نحو التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، وبحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام كليات جديدة لعائلة الجامعة، مؤكداً أن افتتاح كليات جديدة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة في التوسع في إنشاءاتها لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، في ظل حرص إدارة الجامعة على مواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات ومجالات البرامج التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد افتتاح كلية الطب ودخولها الخدمة، وسيعقبها دخول كليتي التربية والعلوم.

وأشار رئيس الجامعة إلى انضمام كليات جديدة، لاحقاً إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر منها كلية الزراعة وكلية طب الأسنان وكلية التمريض والهندسة، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن فى إنشاء كليات تحقق الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي واستغلال المقومات والبيئية والزراعية والسياحية لمواكبة ما يتم على أرض المحافظة من مشروعات قومية كبرى يجرى تنفيذها، وتطمح الدولة المصرية من خلالها إلى صنع نهضة مستقبلية شاملة بكافة أرجاء الوطن.

ويتكون مبنى كلية الطب الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات بطاقة استيعابية لعدد 450 طالبًا، وهو مصمم وفقًا للهوية البصرية لمحافظة الأقصر، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازا.