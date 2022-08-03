لماذا تم منع استخدام " الجيت سكى " على شواطئ البحر الأحمر؟ اعرف التفاصيل

واكد محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010، لكن لم يكن مفعل، مشدداً على أنه سيتم تفعيله، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة.

أشار المحافظ، إلى أنه لا يريد التضييق على المواطنين والسياح، لكن نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث في أي من المدن، خاصةً مع الرواج السياحي الذي تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات أهم من أي شئ آخر.

لفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتي تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية، متمنياً لضيوف المحافظة قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمناخ الصحي الآمن بمحافظة البحر الأحمر.



