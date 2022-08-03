لافروف يصل كمبوديا لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول "آسيان"

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وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، الى العاصمة الكمبودية بنوم بنه؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأجانب في بنوم بنه.



كما أشارت زاخاروفا قبل جولة كبير الدبلوماسيين الروس في جنوب شرق آسيا إلى أن "لافروف لا يُسبب استفزازًا، مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي زارت تايوان أمس، لكنه يجلب التعاون".



وغادرت بيلوسي تايوان، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان، وكان وفدها قد توقف في تايوان في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بعد أن زار كلا من سنغافورة وماليزيا.



يُشار إلى أنه تم تأسيس منظمة الآسيان عام 1967 بمشاركة إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وتعقد الآسيان اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الأعضاء، كما تعقد اجتماعات سنوية لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم دولهم.