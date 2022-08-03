لافروف: زيارة بيلوسى لتايوان تثبت للجميع أن أمريكا لا تخضع لأى محاسبة

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره في ميانمار وونا ماونج لوين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - :"لا أريد إطلاق أحكام بشأن دوافعهم (الأمريكيون)، لكن ليس لدي أدنى شك في أن ذلك يعكس نفس الخط الذي شاهدناه فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، وهي رغبة في الإثبات للجميع أنهم فوق أي محاسبة وأن لا محظورات بالنسبة لهم"، مشددا على أنه "لا يرى سببًا آخر لخلق مثل هذه التوترات من فراغ، مع علمهم التام بما يعنيه ذلك (زيارة بيلوسي)".

وكانت الخارجية الروسية قد وصفت، في وقت سابق، زيارة بيلوسي بأنها استفزاز يأتي في سياق النهج الأمريكي الرامي إلى ردع الصين.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لم تتقدم لروسيا باقتراح لاستئناف المفاوضات حول وثيقة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة).

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "لم يعرضوا قط استئناف هذه المفاوضات، لم تكن هناك مناشدات لنا بشأن استئناف عملية التفاوض".

وشدد على أن بكين نفسها هي من ستقرر ما إذا كانت ستشارك في بحث معاهدة جديدة ستحل محل (ستارت الجديدة).. مضيفا "مسألة الانضمام إلى هذه المفاوضات من عدمها، وإذا كان ذلك ليحدث ومتى، فالقرار يعود لجمهورية الصين الشعبية نفسها.. والأمريكيون يعرفون موقفنا جيدا ".

جاءت تصريحات لافروف ردا على بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب فيه عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة "ستارت الجديدة" التي تنتهي صلاحيتها في 2026، داعيا روسيا لإثبات استعدادها لاستئناف العمل مع واشنطن في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها لا تستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة حال اتهمت الأخيرة (موسكو) بدعم الإرهاب.

وقالت زاخاروفا، تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لقناة روسيا اليوم، إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، موضحة أن بلادها جاهزة لأي تطور في الموقف الأمريكي.