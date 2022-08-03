كييف تدعو جميع الدول لدعم تشكيل محكمة خاصة لمقاضاة روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها مقاضاة روسيا بموجب مادة "العدوان"، وأنه سيطالب بتشكيل محكمة خاصة بروسيا لمقاضاتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكتوب أن إحدى الجرائم التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة هي العدوان، ومن الناحية العملية، لأسباب قانونية بحتة، لا يمكنها تطبيق هذه المادة على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا.

ولفت وزير الخارجية الأوكراني إلى أن أوكرانيا تدعو جميع الدول والمنظمات إلى دعم تشكيل محكمة خاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا.