كيف تتعامل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون مع أطفالها فى المواقف المختلفة؟

شاركت الأميرة شارلوت، فى ختام ألعاب الكومنولث، برفقة والديها الأمير وليام، وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وارتدت شارلوت فستان رقيق مخطط، فيما تألقت كيت ميدلتون ببدلة باللون الأبيض، وفقا لفيديو نشره الحساب الرسمى لموقع رويترز.

ومن جهة أخرى، يعتقد الكثير أن رفاهية الملكات تجعلها لا تهتم بأطفالها وتربيتهم ومظهرهم، وتترك كل ذلك للمتخصصين، لكن ذلك غير صحيح تماماً، وخاصة مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فهي تشتهر بقيامها بدورها الفطري مع أطفالها بنفسها على أكمل وجه.

على الرغم من إنها عضوة في العائلة المالكة البريطانية وأم لـ 3 أطفال، وتمدهم بأسلوبها الأبوي الحساس الحازم، الذي يجعلها مصدر إلهام لجميع الأمهات، من تأديب أطفالها إلى التعامل مع نوبات الغضب مثل المحترفين، لذا يستعرض اليوم السابع طريقتها الأمومية الفريدة حسب كل موقف وفقاً لموقع "theasianparent" كما يلي:

وضعت كيت تكنيك خاص في التعامل مع عناد الأطفال، حيث إنه في أحد المراسم الرسمية، قررت الأميرة تشارلوت ابنتها عدم الصعود للعربة الملكية، وجلوسها على الأرض، فقامت دوقة كامبريدج باحتواء ابنتها والحديث معها لتشتيتها عن الشقاوة أو العناد، ثم حملتها وصعدت بها إلى السيارة في هدوء.

UK Royals enjoy sporting events at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham pic.twitter.com/QIKCRFWChU