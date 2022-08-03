كيف استفادت مصر من مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.. فى 9 نقاط

كتبت أسماء أمين

تنفد الدولة المصرية العديد من المشروعات عدة لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ بحيث يتم تنفيذ 9 مشروعات، أبرزها "مجمع بنبان للطاقة الشمسية"، الذى يعد أكبر محطة شمسية في العالم بالاضافة الى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الرى التقليدية حسب تقر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن اهم هذه المشروعات:

1-إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) بحوالي 2616 ميجاوات (1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية، 1093 ميجاوات من طاقة الرياح، 32 ميجاوات من الطاقة المائية).

2- تنفيذ 9 مشروعات، أبرزها "مجمع بنبان للطاقة الشمسية" ، الذي يعد أكبر محطة شمسية في العالم،

3- شارك في تنفيذه 32 مستثمراً دولياً ومحلياً

4- بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات

5- توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة ودائمة أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله

6- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من خلال إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الإجمالي إلى 560 ألف كم

7-بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالي 698.8 ألف كم، بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض

8- تركيب حوالى 13 مليون عداد مُسبق الدفع

9- تركيب 213 ألف عداد ذكى.