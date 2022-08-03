اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الشمالية تصف زيارة بيلوسى لتايوان بـ"التدخل الوقح" بشئون الصين

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:03 ص
كوريا الشمالية تصف زيارة بيلوسى لتايوان بـ"التدخل الوقح" بشئون الصين زعيم كوريا الشمالية كيم كونج-أون
وكالات

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انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"التدخل الوقح" للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين.

جاء ذلك في أول تعقيب من بيونج يانج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن بيونج يانج "ستدعم بالكامل" موقف بكين، محملا واشنطن مسؤولية إثارة التوترات في المنطقة.

وأضاف، في بيان، أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هي السبب الأساسي لتعكير السلام والأمن في المنطقة".

واعتبر البيان تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين وقضيتها تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد، مؤيدا احتجاج بكين الشديد على الزيارة وحق الدول ذات السيادة بـ"اتخاذ إجراءات مضادة".

وندد "بشدة بأي تدخل لقوى خارجية في قضية تايوان"، مقدما "الدعم الكامل لموقف الحكومة الصينية العادل في الدفاع بحزم عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها".


كوريا الشمالية

الصين

الولايات المتحدة

تايوان

نانسى بيلوسى



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