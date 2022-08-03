كندا تسهم بـ 40 مليون دولار لمعالجة نقص مخزون الحبوب فى أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) مشروعا جديدا ممولا من كندا بقيمة 40 مليون دولار لمعالجة النقص في مخزون الحبوب في أوكرانيا.

وذكرت الدائرة الصحفية لوزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - أن هذه "المبادرة ستسمح بتخزين 2.4 مليون طن إضافية من الحبوب بين عامي 2022 و2023 جنبا إلى جنب مع الدعم الفني والمعدات ذات الصلة".

وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أنه في هذا الموسم، ومع بدء حصاد المحاصيل الشتوية في يوليو ومحاصيل الربيع في وقت لاحق من العام تتوقع أوكرانيا حصاد ما يصل إلى 51.1 مليون طن من الحبوب، ومن إجمالي سعة التخزين البالغة 75 مليون طن تضررت 14% من مرافق التخزين و10% تقع في الأراضي التي تحتلها روسيا وحوالي 30% لا تزال ممتلئة بـ 22 مليون طن من محصول العام الماضي في انتظار التصدير، بحسب الحكومة الأوكرانية.