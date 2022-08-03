كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم حفلاً لتخريج الطلاب.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل تخريج دفعة 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، ومتابعة الأستاذ الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حضر الحفل الدكتور محمد جودة ،والدكتور خالد كمال عبد الواحد، واستاذ ياسر السيد أمين الكلية ، وعدد من الإداريين و معاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الخريجين وذويهم، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وفي بداية الحفل وجه عميد الكلية تهنئته للخريجين وأشاد بأداء طلاب الاتحاد خلال فترة دراستهم وما قدموه من خدمات وأنشطة طلابية والمعارف العلمية خلال أربع سنوات الدراسة بالكلية، ونوه إلى أن خريج كلية التكنولوجيا والتعليم قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

كما هنأ وكيل الكلية اولياء أمور الخريجين و تمنوا لهم مستقبل باهر في ضوء الخبرات المكتسبة خلال مدة دراستهم بالكلية .

ووجه مهاب محمدي رئيس الاتحاد كلمة شكر وتقدير للسادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد في مساعدة الطلاب والوصول بهم الي هذه المرحلة الفارقة في تاريخهم ، كما تضمن الحفل عرض للانشاد الديني و تقديم الشهادات والدروع للطلاب.