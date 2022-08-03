قفز فرحا من البلكونة.. جراحة دقيقة تنقذ "الكلب شلبى" من بتر ساقه فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق جراحي برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، من إنقاذ الكلب "شلبي" من نوع "pug"، عمره سنة واحدة تعرض لكسر فى ساقه، بسبب قفزه لاستقبال صاحبته خلال عودتها للمنزل، مما تسبب في إصابته إصابة بالغة، وأجمع عدد كبير من الأطباء والمراكز الطبية البيطرية لعلاج الحيوانات، أنه لا يمكن علاجه وأن الحل هو بتر الساق المصاب.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الحليم القصبي، إن الكلب يدعى "شلبي" ذكر من عمر عام من نوع "pug"، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت بأن مالكة الكلب سافرت إلى أحد المصايف وعند عودتها سمع صوتها الكلب فقام بالقفز من الشرفة لاستقبالها ليسقط ويصاب بكسر مضاعف في الساق الخلفية وسط ذهول وصدمه صاحبته.

وتابع "القصبي"، أنه على الفور توجهت مالكته إلى العديد من المستشفيات البيطرية لإنقاذه وجميعها أكدت استحالة إجراء جراحة لعلاجه ولابد من بتر الساق، كما ذهبت إلى عيادات أخرى وكان الرأي الطبي لهم إنه ممكن أن يتعرض للموت في حال إجراء جراحة.

وأوضح، أن مالكة الكلب تواصلت معه، وبالفعل أبلغها أنه يجب إجراء عملية جراحية وتم نقل الحالة من مصر الجديدة إلى بنها وإجراء عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف، حيث تم تثبيت العظمة في مكانها تماما والكلب شلبي الآن بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية لحين اكتمال الشفاء.



الأشعة الخاصة بالكلب



الدكتور عبد الحليم القصبي مع الكلب شلبى



الكلب شلبي بعد الجراحة