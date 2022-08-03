قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية الصحية لـ1454 حالة بقرية بشبيش بالمحلة

انطلقت من جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية إلى قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ،ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى .

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أن هناك أولوية قصوى في خطة الجامعة التنفيذية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع من خلال الإستعانة بالكوادر الطبية المتميزة فى مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وتحويل الحالات التى تتطلب إجراء جراحة إلى مستشفيات الجامعة، مشيرا الى ان الجامعة تحرص على المشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يقوم برصد وتحديد مناطق القوافل الطبية المقترحة والتخصصات الطبية المطلوبة بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية مختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

أضاف الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1454 مواطناً من أهالي القرية، وتحويل 64 حالة من المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، كما تضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 60 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

شارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.