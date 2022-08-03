فى اليوم العالمى للبطيخ.. تعرف على فوائده لصحتك

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 3 أغسطس من كل عام باليوم العالمى للبطيخ، وبهذه المناسبة نتعرف على فوائد البطيخ لصحتك، حيث يحتوى البطيخ على أعلى مستويات اللايكوبين مقارنة بأى نوع من الفواكه الأخرى، والليكوبين هو م المغذيات نباتية ومركب طبيعى فى الفواكه والخضروات وهو أيضًا الصبغة الحمراء التى تعطى البطيخ والطماطم اللون الأحمر، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ الصحية، بحسب موقع livescience.

فوائد البطيخ

ويحتوى كوب ونصف من البطيخ على نحو 9 إلى 13 ملليجرام من اللايكوبين.

وتم ربط الليكوبين بصحة القلب وصحة العظام والوقاية من سرطان البروستاتا إنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التى يُعتقد أن لها خصائص مضادة للالتهابات.

وجدت دراسة جديدة نُشرت فى مجلة Journal of Food Composition and Analysis، والتى بحثت فى خمسة أنواع من البطيخ فى أربع مراحل من النضج، أن البطيخ غير الناضج مع اللحم الأبيض بشكل أساسى يحتوى على ما يقرب من صفر بيتا كاروتين بحلول الوقت الذى تصبح فيه البطيخة حمراء بالكامل، تكون الفاكهة مصدرًا ممتازًا للمغذيات النباتية.

وهذا لا يعنى أن الأجزاء الحمراء هى الأجزاء الجيدة فقط، حيث إن جميع أجزاء البطيخ جيدة، وهناك الكثير من العناصر الغذائية فى اللحم الأبيض الأقرب للقشرة، والذى يحتوى على المزيد من الأحماض الأمينية سيترولين أكثر من اللحم.

والسيترولين هو حمض أمينى يتحول إلى حمض الأرجينين الأمينى، وهذه الأحماض الأمينية تعزز تدفق الدم، ما يؤدى إلى صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية، وفقًا لبحث فى جامعة تكساس إيه آند إم.

وجدت الدراسات الحديثة أيضًا أن بذور البطيخ مغذية بشكل رائع أيضًا، حيث إنها غنية بالبروتين والمغنيسيوم وفيتامين ب والدهون الجيدة، وفقًا لتحليل أجرته المجلة الدولية للتغذية وعلوم الغذاء.

وتعد المستويات العالية من اللايكوبين في البطيخ فعالة للغاية في حماية الخلايا من التلف وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لدراسة أجريت في جامعة بوردو.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن مستخلصات البطيخ ساعدت في خفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقد يكون البطيخ أيضًا مهمًا بشكل خاص للنساء الأكبر سنًا، حيث وجدت دراسة نشرت في Menopause أن النساء بعد سن اليأس، والذين تناولوا مستخلص البطيخ لمدة ستة أسابيع شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم وتيبس الشرايين مقارنة بأولئك اللاتى لم يتناولن مستخلص البطيخ.

ويمكن أن يساعد الأرجينين في تحسين تدفق الدم وقد يساعد في تقليل تراكم الدهون الزائدة.

اللايكوبين الموجود في البطيخ يجعله مضادًا للالتهابات.

اللايكوبين مثبط لعمليات الالتهاب المختلفة ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة لتحييد الجذور الحرة بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البطيخ على مادة الكولين، مما يساعد على تقليل الالتهاب المزمن.

يساعد البطيخ في الترطيب بشكل عام حيث يحتوى على الماء بشكل كبير، كما يحتوي البطيخ أيضًا على الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.