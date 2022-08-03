فريق جراحى ببنها الجامعى يستأصل ورما وزنه 12.5 كيلو جرام من صدر مريض عمره 60 عاما

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، من استئصال ورم كبير الحجم يبلغ وزنه 12.5 كيلو جرام، لمريض يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، ضاغط علي القلب والشرايين والرئة، وذلك عن طريق شق طولي لعظمة القص، وحاليا يمكث المريض بالقسم الداخلي بالمستشفي مع استقرار حالته الصحية.

واوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه جرى استقبال مريض يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، يعاني من ضيق شديد بالتنفس ونهجان مستمر منذ 4 سنوات، ولم يكتشف وجود ورم إلا عندما توجه للدكتور طارق عيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بالمستشفى، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي عليه وطلب منه أشعات وفحوصات أدت إلي تأكيد التشخيص.

وتابعت المستشفي، أن جرى تحويل المريض للدكتور باسم مفرح عجلان أستاذ جراحة القلب والصدر بالمستشفي الذي أوضح للمريض أنه يعاني من ورم كبير الحجم ويلزم استئصاله سريعا، وعلي الفور تم تحضير المريض للعمليات.

وأوضحت، أنه جرى استئصال الورم عن طريق شق طولي لعظمة القص، حيث تبين أن الورم كبير جدا ممتد للرقبة وعلي الناحيتين من التجويف الصدري ضاغط علي القلب والشرايين والرئة اليسري وجزء من الرئة اليمني، وتم استئصاله كله بنجاح وكان وزنه يتراوح بين 12 و 15 كيلو جرام، وحاليا يرقد المريض بالقسم الداخلي لمتابعة حالته الصحية.

واستطردت المستشفي، أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي، والدكتور يسري شاهين، وبمساعدة الطبيب محمد عمر المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة ريم مجدي الطبيبة المقيمة بالقسم، وقام بتخدير الحالة الدكتورة أماني نجاح، والطبيب محمد سمير.