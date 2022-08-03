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فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة دمياط.. اعرف الشروط

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:20 م
فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة دمياط.. اعرف الشروط جامعه دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة دمياط عن فتح باب التقدم للدراسات العليا (دبلوم – تمهيدى ماجستير) للعام الجامعى 2022 / 2023 ابتداءً من 1 /8 /2022 حتى 15 /9 /2022 وعلى الطلاب المتقدمين التسجيل الإلكترونى فى موقع ابن الهيثم للدراسات العليا، ثم ملء البيانات وطباعة الاستمارة قبل التقديم الورقى.

 

البرامج الجديدة المتاحة :

 

قسم علم الحيوان:

 

دبلوم الباثولوجيا وزراعة الأنسجة

 

بيئة الحيوان والفونا (ماجستير - دكتوراه)

 

البيولوجيا الجزيئية ( ماجستير – دكتوراه)

 

 

 

قسم النبات والميكروبيولوجى:

 

دبلوم البكتريولوجى

 

قسم الفيزياء:

 

دبلوم الفيزياء الفلكية

 

الشروط العامة:

 

-الدبلوم والماجستير: يشترط الحصول علي بكالوريوس العلوم أو ما يعادلها من أي معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات. وبالنسبة للماجستير لا يقل التقدير عن جيد علي الأقل في التقدير العام ومادة التخصص وألا يكون قد مر ثلاث سنوات للحاصلين علي تمهيدي الماجستير.

 

-الدكتوراه: يشترط الحصول علي ماجستير العلوم أو ما يعادلها من أي معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

 

- تقدم طلبات القيد إلي مكتب الدراسات العليا بكلية العلوم بمدينة دمياط الجديدة بجوار جهاز تعمير دمياط الجديدة.

 

أقسام الكلية:

 

قسم الكيمياء وشعبة الكيمياء الحيوية   Chemistry

 

قسم علم الحيوان     Zoology

 

قسم الفيزياء  Physics

 

قسم الرياضيات Mathematics

 

قسم الجيولوجيا Geology

 

قسم العلوم البيئية    Environmental Science

 

قسم النبات والميكروبيولوجي Botany and Microbiology


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