اليوم السابع
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غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية فى الشرقية.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:42 ص
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية فى الشرقية.. صور غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية في رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الماضية، حملة موسعة لضبط وعلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة في نطاق ودائرة مركز ومدينة ديرب نجم.
 
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مناطق؛ شارع الشونة – عزبة عمران – طريق المسقى – خلف مدرسة التجارة.
 
وتم تحرير 5 محاضر حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وجرى التحفظ على الأدوات الموجودة مراكز الدروس الخصوصية من كراسي وديسكات وغيرها.
 
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (1)
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (1)

غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (2)
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (2)

غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (3)
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (3)

غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (4)
غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية بالشرقية (4)

 
 
 


 

 


الشرقية

ديرب نجم

غلق مراكز

دروس خصوصية



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