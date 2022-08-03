علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة.. صور وفيديو

كتب زكى القاضى

رصدت كاميرا اليوم السابع تشكيلا من قوات المظلات المصرية، وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، حيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى، وحيث حمل أحد القافزين علم مصر حتى هبوطه على سفح الأهرامات.

ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة , وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (1)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (2)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (3)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (4)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (5)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (6)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (7)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (8)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (9)



علم مصر يرفرف فوق أهرامات الجيزة (10)