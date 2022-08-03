علشان صحة أفضل.. حياة كريمة تطلق قافلة طبية مجانية بقرية المضيق بأسوان

كتب الأمير نصرى

نفذت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بقرية المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية فى أسوان، إن القافلة الطبية ستكون على مدار يومين، وهى عبارة عن مستشفى ميدانى متنقل بها 10 تخصصات طبية، وصيدلية بها أكثر من 130 صنف دواء، و2 معمل وخدمة الأشعة العادية والأشعة التليفزيونية.

وأكد الدكتور طارق صبح فى لقاء على قناة "إكسترا نيوز" أن الكشف بالمجان، ويتم صرف العلاج أيضا بالمجان وكل الإشاعات بالمجان، ويتم تحويل بعض الحالات وعمل قرارات على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة.

على جانب آخر، قال محمود صادق، منسق حياة كريمة بالأقصر، إن محافظات الصعيد لها نصيب كبير فى مشروعات المبادرة، ولدينا 800 مشروع فى الأقصر فى المرحلة الأولى بمركزى إسنا وأرمنت موزعين على 34 قرية، بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية يتم التوسع فيها بشكل يومى.