طلاب جامعة الأقصر يشاركون بالفوج الثانى لبرنامج مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، أن إدارة النشاط الاجتماعى والمعسكرات، شاركت بوفد من الجامعة في الفوج الثاني الصيفي لبرنامج الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من 1 حتى 4 أغسطس الجاري.

وأضاف مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، أن البرنامج يعقد ضمن فعاليات دورات إعداد القادة بحلوان، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، تحت شعار في حب مصر، بقيادة ذكاء محمد صبري، وإشراف محمد نوبي، مدير رعاية شباب كلية الآثار، وتخلل البرنامج عدد من اللقاءات الثقافية والرياضية وزيارات وورش عمل، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ودعمه الدائم والمستمر لمشاركة الطلاب باللقاءات القمية بين الجامعات المصرية وتشجيع الطلاب على المشاركة لإكسابهم الخبرات وتنوير فكرهم وتبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة.

فيما عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، جلسته رقم 14 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس، ووجه أعضاء المجلس في بداية الجلسة، الشكر للدكتور محمد محجوب، على مجهوداته المضنية في الارتقاء بالجامعة مثمنين دعمه المتواصل طوال فترة رئاسته للجامعة.

كما شكر أعضاء المجلس الدكتور السيد أبو دهب، على ما قدمه من مجهودات خلال فترة توليه وكالة كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهنأ المجلس الأستاذ الدكتور محمود النوبي بتوليه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووافق المجلس في جلسته على تشكيل لجنة مجابهة المخاطر والأزمات بالجامعة تمهيدًا لإعداد خطة المخاطر والأزمات بالجامعة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات الأزمات والكوارث بكليات الجامعة والبدء في إعداد اللائحة الداخلية لتلك الوحدات.



طلبة جامعة الأقصر يشاركون بالفوج الثاني لبرنامج مكافحة الفساد (2)



طلبة جامعة الأقصر يشاركون بالفوج الثاني لبرنامج مكافحة الفساد (1)