ضبط 800 حالة إشغال متنوع وتحرير 23 محضرا بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى كما أكد سيادته علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد ، شنت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتفتيش على المحلات التجارية استهدفت ميدان سيدى بشر الترام وشارع محمد نجيب وطريق الكورنيش، وشارع خالد بن الوليد وشارع 16 الإصلاح والمستجد ومصطفي كامل، وأسفرت الحملة عن ضبط 495 حالة إشغال متنوع وتحرير 23 محضر متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ19 ألف جنيه.

ونفذ حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى، حملات مكبرة بمناطق متفرقة من الحي بشوارع بهاء الدين الغتوري، والتأمين الصحي خلف محطة سيدي جابر، وشارع النصر جرين بلازا، وشارع الكرامة، وشارع الزيت، وشارع محطة السوق، حسن علام سموحة وفيكتور عمانويل طريق المحور ، وشارع ترعة المنتزة ، ومصطفى كامل غبريال ، وشارع مساكن شدس ، والفتح جناكليس طريق الجيش ومناطق : كليوباترا، رشدي، جليم، ستانلي، شارع ابن صبيح، شارع فهمي ويصا بشعراوي، شارع الجلاء، شارع جميله بوحريد بالسيوف، بوابة الطريق الزراعي، وشارع عبد اللطيف الصوفاني واسفرت الحملة عن ضبط عدد 151 حالة اشغال متنوع.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت الحمله شوارع المكس ، ابن سهلان ، القفال ، 188 ، الامير لؤلؤ اسفرت عن التحفظ علي 58 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملاته لازالة الاشغالات شملت شارع السيد محمد كريم، ميدان إبراهيم الأول والتحرير وعرابي ، رأس التين، الغرفة التجارية، إسماعيل صبري،طريق الكورنيش، والباب الأخضر، وحمام الورشة، والجزائر وسوق الكانتو والفرنساوي، وشارع قصر رأس التين واسفرت عن التحفظ على 25 حالة إشغال و 16 شيشة

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات التي تعرقل حركة السير في حرم الطريق العام بشوارع اطلس وصديقات الكتاب المقدس وردة اليازجي وأسفرت الحملة عن التحفظ على 71 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية بقيمة 4 آلاف جنيه.

جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)