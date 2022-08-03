اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:01 م
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ضبط مصنعى مواد غذائية بدون ترخيص بكفر الدوار فى البحيرة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:17 م
ضبط مصنعى مواد غذائية بدون ترخيص بكفر الدوار فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق  قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب  مجدي الخضر  بحملة تموينية  بناحية كفر الدوار
بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية  يدار بدون ترخيص والتحفظ على   2500 كيلو فلفل حار مفروم  من المنتج المعد للبيع داخل براميل بلاستيك و وقيام صاحب المصنع بإضافة ألوان صناعية بطريقة غير صحية وتم التحفظ على عبوات ألوان صناعية وعبوات فارغة.

كما تم  ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص والتحفظ على 20 برميل  بإجمالي 2400 كيلو جرام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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