اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:31 م
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ضبط المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا أسفرت عن إصابة 5 أشخاص

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:09 م
ضبط المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا أسفرت عن إصابة 5 أشخاص كلابش - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 4 متهمين في مشاجرة بين عائلتين أصيب فيها 5 أشخاص، بقرية الشعرانى التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وكان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين في قرية الشعراني التابعة لمركز قوص، وتم السيطرة علي الاشتباكات، وتبين أن سبب المشاجرة النزاع علي شارع في القرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفي قوص المركزي لتلقي العلاج، وضبط المتهمين في الواقعة.


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