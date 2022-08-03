ضبط المتهمين باختطاف شخص واحتجازه بمنطقة صحراوية فى أسوان

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بأسوان، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه (مزارع - مقيم بذات الناحية ) بحوش أغنام ملك والده بدائرة المركز رفقة (صديقيه - مقيمان بذات الناحية) حضر بعض الأشخاص إلى الحوش، وبحوزة إثنين منهم سلاح نارى، وسلاح أبيض) ، وقاموا بتقييد صديقيه ، واصطحبوا نجل شقيقه، واستولوا على سيارة نصف نقل ملك شقيق الأخير، ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك قام مجهول بالإتصال من هاتف الـمُختطف بوالد المجنى عليه وطُلب منه دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة إدفو وأمكن ضبطهم ، وبرفقتهم المختطف ، وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد ابتزاز أهلية المجنى عليه مادياً.