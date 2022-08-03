صور.. عودة المعسكرات الشاطئية بعد توقفها 4 سنوات ووكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بتنوعها

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معسكرات التربية الاجتماعية الشاطئية بمصيف بلطيم، بعد توقفها لمدة دامت 4 سنوات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأدار حواراً مع الطلاب عن أهمية الأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصيتهم.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعسكرات تهدف إلى المساهمة في دعم وبناء شخصية الطلاب ،والترفيه والترويح واستثمار وقت فراغ الطلاب بطرق وأساليب تربوية وتنمية الانتماء وحب الوطن، مشيداً بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية التى نفذت فى المعسكر.

وأضاف عبدالله، أن توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وضع خطة للنشاط الصيفي من ضمنها المعسكرات الشاطئية تحتوى على 4 معسكرات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لطلاب التعليم العام، ومعسكرين لطلاب ذوي الهمم من مدارس التربية الخاصة بدات، تنتهى الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد عبدالله، أنه أشاد بتعدد البرامج والانشطة، موجهاً الشكر لتوجيه عام التربية الاجتماعية وهيئة الاشراف على المعسكر، لحسن الإعداد والتنظيم لهذه البرامج الهادفة بحضور كل من محمد الدفراوى ،موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتورة عزة الدعدر مدير المعسكر، والسيد ياسين، المشرف المنفذ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديريه، وهيئة اشراف المعسكر.